На Иссык-Куле открывается первый пятизвёздочный отель, построенный Азербайджаном
Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвёздочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, построенного азербайджанской стороной.
Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передают местные СМИ.
Данный проект станет ещё одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесёт значительный вклад в развитие туристического потенциала, заявил Жапаров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщил об открытии отеля «Баку».
«Это тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвёздочный отель на берегу Иссык-Куля построен при участии Азербайджанского государства и носит имя „Баку“», — сказал он.
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