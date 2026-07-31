AZAL увеличивает число рейсов из Баку в Стамбул и Тбилиси

«Азербайджанские Авиалинии» расширили программу полётов в Стамбул и Тбилиси.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Учитывая высокий спрос на данных направлениях, в период с 4 августа по 30 сентября количество еженедельных рейсов по маршруту Баку - Стамбул увеличено с 17 до 21, а с 2 по 30 августа по маршруту Баку - Тбилиси - с 42 до 46.

Дополнительные рейсы не только удовлетворят растущий пассажиропоток, но и позволят удобнее планировать поездки и расширят выбор вариантов перелёта.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана регулярно анализирует пассажиропоток и продолжает оптимизировать программу полётов в соответствии с потребностями рынка. В рамках мер по развитию маршрутной сети, модернизации флота и повышению качества обслуживания авиакомпания стремится создать для пассажиров более доступные и комфортные условия для путешествий.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, а также в кассах и аккредитованных агентствах авиакомпании.