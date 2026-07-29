Посол Азербайджана в Австрии отозван и назначен постпредом при ООН в Женеве

Отозван посол Азербайджана в Австрии.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, Ровшан Нусрет оглу Садыгбейли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Австрии и Словении, а также постоянного представителя Азербайджана при отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях.