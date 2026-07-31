Путь в UFC - дисциплина и работа над собой - Интревью

Азербайджан все увереннее заявляет о себе на мировой арене смешанных единоборств.

Если еще несколько лет назад представители страны лишь прокладывали путь в UFC, то сегодня азербайджанские бойцы становятся все более заметными в сильнейшей лиге мира. О перспективах отечественных спортсменов, их уровне и шансах закрепиться в элите ММА нам рассказал азербайджанский тренер по смешанным единоборствам Ибрагим Мамедалиев.

- Как Вы оцените шансы Тофика Мусаева в предстоящем бою против Людовита Клайна?

- Я считаю, что Клайн стилистически сложнее для Тофика, чем его последний соперник Бахамондес. Он коренастый, мощно бьет и чувствует борьбу лучше, чем Игнасио. Но, к середине второго раунда он заметно устает. Думаю, Тофик выносливее, и он способен утомить Клайна. Самое главное — придерживаться правильной тактики. С Клайном, на мой взгляд, нельзя рубиться. Если Тофик не допустит серьезной ошибки и выберет правильный план на бой, то выиграет.

- Как обстоят дела с травмой Тофика? Как он ее залечил?

- Последний раз мы говорили буквально вчера. Насколько я понял, травмы его сейчас уже не беспокоят. Восстановление прошло хорошо.

- Какой опыт вы получили после того, как ваши бойцы сражались в UFC с Оралбаем, Бахамондесом и Ноланом?

- При каждой подготовке к бою у нас есть план действий. Но, иногда в процессе подготовки возникают непредвиденные проблемы: может ухудшиться состояние спортсмена, могут появиться травмы и т.д. Главное — вовремя принять правильное решение. Для этого нужна профессиональная и опытная команда. В случае с Фарманом Гасановым, у нас была очень сложная подготовка. То, что он вообще вышел на бой, было практически чудом. Мы вместе с командой рискнули, приняли правильное решение и, слава Богу, победили.

- С кем планируете следующий бой Фармана и когда?

- На данный момент ждем дату и имя соперника. Планируем выступить примерно в октябре или ноябре.

- Как вы считаете, кого из наших бойцов в ближайшее время также можно будет увидеть в UFC?

- На мой взгляд, главным претендентом уже давно является Асаф Чопуров. Он недавно защитил свой пояс в UAE Warriors. Также, конечно же, стоит отметить Алиискандара Алиева.

- Насколько в UFC сложнее после других лигах?

- Главное отличие UFC заключается в том, что тут запрещены различные препараты. Допинг-контроль очень строгий: бойцов постоянно проверяют. Во многих других лигах таких ограничений и регулярных проверок нет, поэтому некоторые спортсмены используют разные препараты. При переходе в UFC многим из них бывает сложно выступать «чистыми».

- Что Вы посоветуете бойцам, которые перешли в ММА и планируют дойти до уровня UFC?

- Во-первых, как можно больше выступать на любительских турнирах. Во-вторых, посоветую слушать грамотных и опытных специалистов, а также быть дисциплинированными и работать над собой каждый день.

Эмин Ахмедов