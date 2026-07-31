ЦБ Азербайджана пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027гг

Годовая инфляция в Азербайджане, согласно обновленному базовому сценарию Центрального банка, на 2026 год прогнозируется на уровне 6,1%, на 2027 год - 5,8%

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на банк.

Согласно предыдущим прогнозам ЦБА, годовая инфляция в стране ожидалась на уровне 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.

Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения в основном обусловлен активизацией воздействия прямых и косвенных внешних факторов, которые не носят устойчивого характера в среднесрочной перспективе.

Центробанк указывает, что 12-месячная инфляция в Азербайджане составляет 5,8% и находится в целевом диапазоне. При этом годовая базовая инфляция на конец июня равна 5,5%.

Согласно ожиданиям ЦБА, годовая инфляция со второй половины 2027 года вернется к целевому показателю (4 плюс/минус 2 процента - ред.).

"В условиях усложняющейся глобальной геополитической обстановки риск роста цен на энергоносители и продовольствие и, тем самым, расширения импорта инфляции из стран - торговых партнёров Азербайджана остается высоким. При этом вероятность того, что факторы внутреннего спроса будут создавать инфляционное давление на фоне текущей фискальной и денежно-кредитной политики, невысока", - подчеркивает ЦБА.