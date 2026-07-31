Новые кадровые назначения в Бакинском метрополитене

В ЗАО «Бакинский метрополитен» состоялись новые кадровые назначения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, председатель структуры Вюсал Асланов подписал соответствующие приказы.

Согласно приказам, Айдан Курбанова назначена начальником отдела устойчивого развития Департамента стратегического развития ЗАО, а Расул Рзаев - заместителем начальника отдела здоровья, охраны труда и окружающей среды (SƏTƏM).

Другим приказом Рашад Ибрагимов освобождён от должности заместителя начальника отдела закупок Бакинского метрополитена.