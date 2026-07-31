Еще семь человек арестованы по делу фонда Халука Левента

В Турции продолжается расследование в отношении благотворительного фонда Ahbap, основанного известным рок-музыкантом Халуком Левентом.

Как сообщает Anadolu Ajansı, в рамках четвертой волны расследования были задержаны 13 подозреваемых. По решению суда семь из них арестованы, еще шестеро освобождены под судебный контроль.

По данным агентства, среди арестованных - председатель Başaran Holding Хюсейн Башаран, а также Дениз Шимшек, Айхан Чевик, Мурат Ярен, Недждет Куй, Эмин Арат и Мухаммед Али Йылмаз.

Следствие проверяет обстоятельства использования пожертвований, собранных фондом Ahbap после разрушительных землетрясений 2023 года. В частности, расследуются сделки по приобретению жилья и контейнеров для пострадавших, операции с недвижимостью, а также финансовые и коммерческие транзакции, связанные с деятельностью организации.

Подчеркнем, что семь человек были арестованы в рамках продолжающегося расследования по делу фонда Ahbap, тогда как сам музыкант был заключен под стражу ранее - расследование продолжается.