Силовики проводят обыск в доме Нарека Карапетяна

Силовики в Армении с раннего утра проводят обыски в доме члена политсовета оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

«Рано утром сотрудники правоохранительных органов вошли в частный дом Нарека Карапетяна и проводят обыск», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете Sputnik Армения заявили, что обыски проходят в рамках уголовного производства.

Ранее Генпрокуратура инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карапетяна. Дело связано с уголовным производством, по которому арестован соратник лидера блока «Сильная Армения» Алик Алексанян. В отношении Карапетяна применен залог в размере 1 млрд драмов ($2,6 млн).

Отметим, Алексанян обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей. Это не первое уголовное производство, в рамках которого следствие рассматривает выплаты сторонникам блока «Сильная Армения» как возможную скрытую форму подкупа избирателей.

По версии Следственного комитета, Алексанян, являясь учредителем и исполнительным директором общественной организации «По-своему», с октября 2025 года по март 2026 года получил от фонда «Ташир» около $4,4 млн и 230 тыс. евро в виде подарков и займов.