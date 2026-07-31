FT: Трамп передумал давать Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что «не уверен», стоит ли предоставлять Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Это опровергает его же заявление, сделанное на саммите НАТО в Анкаре всего две недели назад.

«Это очень необычное вооружение, и нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаём лицензии. Мы, по сути, не выдаём лицензии на оборудование», — заявил Трамп.

По словам президента США, его главная цель — не вооружение Украины, а завершение конфликта. При этом он подтвердил, что его спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят Киев в ближайшие дни.

«Очень просто: мы хотим, чтобы война Украины с Россией закончилась. Я не ищу ракеты. Мы ищем мир», — сказал Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и активизацию дипломатического процесса. Он также встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

Источник: Газета.ру