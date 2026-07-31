ДТП со смертельным исходом на автодороге Ханкенди - Шуша

На автодороге Ханкенди - Шуша произошло тяжёлое ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, авария произошла прошлой ночью. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Tofaş вышел из-под контроля и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате находившийся в машине Байрам Вердиев скончался на месте происшествия. Другой пассажир, Орхан Ширинов, с травмами был доставлен в больницу.

По факту ведётся расследование.