Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 29 июля принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена предыдущая встреча главы нашего государства с Ненадом Лаловичем.

Отметив, что для него большая честь встретиться с президентом Азербайджана, гость подчеркнул, что прошедший в Баку чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет был организован на высоком уровне. Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту организацию и в целом за поддержку деятельности Объединенного мира борьбы.

Подчеркнув развитие борьбы в нашей стране, Ненад Лалович напомнил, что в Азербайджане проводятся различные соревнования международного уровня, и отметил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев затронул значение проходящего в Баку чемпионата мира среди борцов до 17 лет с точки зрения будущих успехов молодых спортсменов и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанские борцы до сих пор одерживали очень важные победы.

На встрече было отмечено, что борьба имеет богатые традиции в нашей стране, а также была затронута работа, проводимая на государственном уровне для её развития.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.