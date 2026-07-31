«Мы не давали согласия»: дочь «Джебиш муаллима» выступила против рекламы «Rabitəbank» - ВИДЕО

Использование искусственного интеллекта в коммерческих целях обернулось скандалом для «Rabitəbank»: наследники Народного артиста Сулеймана Алескерова и Международный союз тюркских авторов обвинили банк в нарушении авторских прав и этических норм из-за рекламного ролика с персонажем «Джебиш муаллима».

В рекламном ролике, подготовленном «Rabitəbank», персонаж Джебиш муаллима был использован для презентации условий денежного кредита. Видео было создано с помощью инструментов искусственного интеллекта, и в этом процессе не были учтены вопросы авторского права.

Севиль Алескерова — дочь Народного артиста, завоевавшего любовь миллионов благодаря образу Джебиш муаллима заявила Bizim Media, что с болью в сердце восприняла использование незабываемого образа, созданного ее отцом, в коммерческих целях.

По ее словам, банк не согласовал с ними использование национального культурного достояния в коммерческих целях.

«Мой отец посвятил свою жизнь актерскому искусству. А созданный им образ Джебиш муаллима живет в памяти людей, несмотря на прошедшие годы. "Наш учитель Джебиш" — это наше национальное достояние. Превращение такого произведения и его персонажей в рекламу ради заработка меня очень опечалило. Я осуждаю этот шаг "Rabitəbank". Это вопрос не только авторских прав, но и отношения к артисту и его наследию», — заявила Севиль Алескерова.

По ее мнению, в подобных случаях необходимо получать согласие авторов и их законных наследников, а также проявлять более чуткое отношение к национальному культурному наследию.

Этот шаг вызвал широкие обсуждения в обществе.

Свой протест выразил и Международный союз тюркских авторов (BEYTÜM). Глава союза Хаял Рза подчеркнул важность учета авторских прав и этических норм при использовании национально-духовных ценностей в коммерческих целях.

В ходе общественных дискуссий отмечалось, что за этим персонажем стоит великое художественное наследие — режиссура Гасана Сеидбейли, сценарий Максуда Ибрагимбекова, творчество таких мастеров, как Сулейман Алескеров и Эмин Сабитоглу.