В Шамкире повторно закрыли опасную газозаправку - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели повторную проверку на газозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Нариману Алиеву и расположенной вблизи дороги «Аг даглар» в Шамкирском районе.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.
В ходе проверки выяснилось, что нарушения, связанные с 2 емкостями, работающими под давлением, эксплуатация которых ранее была приостановлена инспекторами Агентства, не были устранены, а сами емкости были незаконно вновь введены в эксплуатацию.
Так, повторно были выявлены такие нарушения, как истечение ранее обнаруженного срока эксплуатации емкостей, отсутствие их полного технического освидетельствования, а также неоткалиброванные (непроверенные) контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства.
Учитывая, что выявленные нарушения представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация 2 емкостей, работающих под давлением, была повторно приостановлена. Копия составленного акта и соответствующего решения Агентства об устранении нарушений вручена предпринимателю.