В Шамкире повторно закрыли опасную газозаправку - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели повторную проверку на газозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Нариману Алиеву и расположенной вблизи дороги «Аг даглар» в Шамкирском районе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В ходе проверки выяснилось, что нарушения, связанные с 2 емкостями, работающими под давлением, эксплуатация которых ранее была приостановлена инспекторами Агентства, не были устранены, а сами емкости были незаконно вновь введены в эксплуатацию.

Так, повторно были выявлены такие нарушения, как истечение ранее обнаруженного срока эксплуатации емкостей, отсутствие их полного технического освидетельствования, а также неоткалиброванные (непроверенные) контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства.

Учитывая, что выявленные нарушения представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация 2 емкостей, работающих под давлением, была повторно приостановлена. Копия составленного акта и соответствующего решения Агентства об устранении нарушений вручена предпринимателю.