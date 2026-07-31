На этом маршруте обновят автобусы

С 1 августа на регулярном маршруте № 135, связывающем город Хырдалан со станцией метро «Мемар Аджеми», будут обновлены автобусы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, в целях повышения качества пассажирских перевозок дизельные автобусы, эксплуатируемые на линии, будут заменены на вместительные автобусы марки Iveco, работающие на сжатом природном газе (технология CNG).

Сообщается, что оплата проезда по маршруту будет осуществляться исключительно в безналичной форме.

Стоимость проезда составит 0,60 маната.