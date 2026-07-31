 На этом маршруте обновят автобусы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

На этом маршруте обновят автобусы

Фаига Мамедова12:39 - Сегодня
На этом маршруте обновят автобусы

С 1 августа на регулярном маршруте № 135, связывающем город Хырдалан со станцией метро «Мемар Аджеми», будут обновлены автобусы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, в целях повышения качества пассажирских перевозок дизельные автобусы, эксплуатируемые на линии, будут заменены на вместительные автобусы марки Iveco, работающие на сжатом природном газе (технология CNG).

Сообщается, что оплата проезда по маршруту будет осуществляться исключительно в безналичной форме.

Стоимость проезда составит 0,60 маната.

Поделиться:
191

Актуально

Мнение

Формула союзничества: как Баку и Бишкек выстраивают новую архитектуру отношений

Спорт

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и ...

Экономика

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Xроника

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств ...

Общество

В Азербайджане с начала года фамилию матери получили менее тысячи детей

На этом маршруте обновят автобусы

«Мы не давали согласия»: дочь «Джебиш муаллима» выступила против рекламы «Rabitəbank» - ВИДЕО

В Шамкире повторно закрыли опасную газозаправку - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Каинов грех в XXI веке: Трагедия в Шамкире, где конфликт сестер закончился убийством - ВИДЕО

Зачитан приговор лицам, пытавшимся провести шествие с флагами СССР

Скончался основатель Нацгвардии Азербайджана

В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане с начала года фамилию матери получили менее тысячи детей

Сегодня, 13:00

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

Сегодня, 12:50

Президент Казахстана: Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап в положительной эволюции формата

Сегодня, 12:49

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Сегодня, 12:46

Ильхам Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

Сегодня, 12:45

На этом маршруте обновят автобусы

Сегодня, 12:39

Формула союзничества: как Баку и Бишкек выстраивают новую архитектуру отношений

Сегодня, 12:30

«Мы не давали согласия»: дочь «Джебиш муаллима» выступила против рекламы «Rabitəbank» - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

На границе Марокко и Испании произошли стычки мигрантов с силовиками

Сегодня, 12:02

В Шамкире повторно закрыли опасную газозаправку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

«Никто не продаёт футбол». ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ

Сегодня, 11:42

AZAL увеличивает число рейсов из Баку в Стамбул и Тбилиси

Сегодня, 11:36

ДТП со смертельным исходом на автодороге Ханкенди - Шуша

Сегодня, 11:34

Центробанк пересмотрел прогнозы экономического роста в Азербайджане

Сегодня, 11:26

В городе Чолпон-Ата дан государственный прием в честь Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой

Сегодня, 11:23

Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан

Сегодня, 11:20

FT: Трамп передумал давать Украине Patriot

Сегодня, 11:00

Еще семь человек арестованы по делу фонда Халука Левента

Сегодня, 10:52

Суд отклонил иск Роберта Кочаряна

Сегодня, 10:50

В Лянкяране в канале обнаружено тело

Сегодня, 10:44
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57