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«Никто не продаёт футбол». ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ

First News Media11:42 - Сегодня
«Никто не продаёт футбол». ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ

ФИФА выступила с официальным заявлением по ситуации с продажей долей прав на проведение чемпионата мира и других крупных турниров частным структурам.

«ФИФА признаёт и уважает отзывы и опасения, высказанные в публичном пространстве. ФИФА подтверждает свою приверженность открытым и демократическим консультациям. Ошибочные сообщения в СМИ сорвали запланированный процесс обсуждения. Мы услышали отзывы, предоставленные соответствующими конфедерациями в отношении предлагаемого создания FIFA Forward Enterprise.

Мы продолжим обсуждения, чтобы показать, что каждая ассоциация-член ФИФА имеет возможность выразить своё мнение, основываясь на фактах. FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации-члены ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах. При этом данный шаг ни в коем случае не должен идти в ущерб ни духу, ни системе управления FIFA или футбола в целом.

Никто не продаёт футбол. ФИФА никогда не станет рассматривать подобное предложение. Каждый имеет право выразить своё несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на представительство всех 211 международных ассоциаций. Каждой ассоциации должно быть предоставлено право ознакомиться с предложением и высказать своё мнение относительно своего будущего. Это демократические принципы ФИФА.

ФИФА передаст коммерческую и операционную деятельность по организации мероприятий в дочернюю организацию FFE, которая будет принадлежать ФИФА и контролироваться ею на постоянной основе. Прибыль будет распределена между всеми 211 международными ассоциациями, что позволит каждой ассоциации делать значимые инвестиции в футбол в своих странах.

Без поддержки большинства коммерческая деятельность FIFA останется неизменной. Программа FFE не будет создана. Предложения могут быть одобрены, отклонены или изменены — как в полном объёме, так и по отдельности. Мы начинаем консультации и открыты для обсуждения», — говорится в заявлении ФИФА.

Источник: Чемпионат

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