В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО
31 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата проходит неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в городе Чолпон-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече.
Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото.
Глава нашего государства выступил на встрече.
Затем выступили другие президенты.
В завершение встречи была подписана Чолпон-Атинская декларация.
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