В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

31 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата проходит неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в городе Чолпон-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече.

Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото.

Глава нашего государства выступил на встрече.

Затем выступили другие президенты.

В завершение встречи была подписана Чолпон-Атинская декларация.