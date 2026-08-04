 Иньяцио Кассис: Азербайджан - важный партнер Швейцарии и ключевое связующее звено между Европой и Азией | 1news.az | Новости
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Иньяцио Кассис: Азербайджан - важный партнер Швейцарии и ключевое связующее звено между Европой и Азией

First News Media10:30 - Сегодня
Иньяцио Кассис: Азербайджан - важный партнер Швейцарии и ключевое связующее звено между Европой и Азией

Азербайджан является важным партнером Швейцарии на Южном Кавказе и ключевым связующим звеном между Европой и Азией, при этом его роль как регионального центра продолжает возрастать.

Об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ член Федерального совета Швейцарии и руководитель Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис. 

«Признание Швейцарией независимости Азербайджана заложило основу для тесных и долгосрочных отношений между нашими странами.

Мой визит является прекрасной возможностью для углубления нашего политического диалога, укрепления экономического сотрудничества и обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. По мере приближения 35-й годовщины установления дипломатических отношений мы стремимся развивать уже достигнутые успехи и еще больше укреплять наше партнерство», - сказал Кассис.

Между Швейцарией и Азербайджаном существуют тесные и динамично развивающиеся отношения, основанные на регулярном политическом диалоге, отметил федеральный министр. Многочисленные визиты и обмены на высоком уровне, состоявшиеся между нашими странами на протяжении многих лет, демонстрируют, насколько прочными и устойчивыми являются эти отношения, добавил он.

Достигнутый прогресс на пути к миру с Арменией создает новые возможности для всего региона, в том числе с точки зрения стабильности и экономического сотрудничества, также отметил министр. 

По словам министра, сотрудничество двух стран в рамках институтов Бреттон-Вудской системы является особым направлением отношений. «Членство Азербайджана в возглавляемой Швейцарией группе способствует укреплению доверия и создает условия для регулярного политического диалога, координации политики и технического сотрудничества», - отметил он.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Кассис отметил, что помимо энергетического сектора, объем которого в последние годы значительно вырос, Швейцария является важным направлением для азербайджанского экспорта. «Мы видим значительный потенциал для дальнейшего развития торговли и инвестиций, особенно в секторах, поддерживающих экономическую диверсификацию и инновационное развитие Азербайджана», -сказал министр.

По его словам, в нынешнем геополитическом контексте диверсификация источников энергии и маршрутов поставок имеет важнейшее значение для безопасности и устойчивости Европы.

«Азербайджан является надежным энергетическим партнером, играя важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Его вклад не только способствует снижению зависимости от одного поставщика, но и обеспечивает более стабильное и диверсифицированное энергоснабжение.

Швейцария высоко ценит конструктивную роль Азербайджана и его приверженность надежному энергетическому сотрудничеству с Европой», заявил Кассис.

Руководитель Федерального департамента иностранных дел также заявил, что Швейцария приветствует достигнутый прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, а также политическую волю, проявленную обеими сторонами для преодоления конфликта, который на протяжении многих лет приносил страдания.

«Я говорю об этом как министр иностранных дел Швейцарии и одновременно как действующий председатель ОБСЕ. Во время предстоящего визита я передам этот же посыл и Еревану. Швейцария выступает за поддержку диалога и укрепления доверия. В 2022 году в Женеве состоялись переговоры между министрами иностранных дел двух стран, и мы готовы поддерживать шаги на пути к нормализации, когда это может быть полезным.

Возобновление торговли, транспортных связей и других мер по укреплению доверия вселяет надежду. Мы рассчитываем, что обе стороны продолжат двигаться к прочному миру, который принесет пользу народам обеих стран», -заявил он.

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