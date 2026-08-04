Подсудимый сбежал из здания суда в Ереване
Подсудимый сбежал из здания суда ереванского административного района Нор Норк.
Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
По информации издания, инцидент произошел 3 августа. Обвиняемого доставили в суд для участия в судебном заседании, однако ему удалось скрыться. Обстоятельства побега пока не раскрываются.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию беглеца.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили дополнительные обвинения.
Источник: Sputnik Армения
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