Граждане смогут направлять официальные письма в МЧС в цифровом формате

Министерство по чрезвычайным ситуациям предпринимает очередной шаг в целях упрощения порядка обращения граждан в ведомство, обеспечения удовлетворенности граждан и цифровизации предоставляемых услуг.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, для подачи гражданами обращений в Министерство по чрезвычайным ситуациям и его соответствующие структуры в электронном виде создана возможность отправки запросов через платформу «MyGov».

Граждане могут направить свое электронное обращение, выбрав Министерство по чрезвычайным ситуациям или его соответствующее подразделение в разделе «Официальное письмо в государственные органы» на платформе «MyGov».

Официальный ответ МЧС по результатам рассмотрения обращения направляется в личный кабинет гражданина на платформе «MyGov».