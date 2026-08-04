Граждане смогут направлять официальные письма в МЧС в цифровом формате
Министерство по чрезвычайным ситуациям предпринимает очередной шаг в целях упрощения порядка обращения граждан в ведомство, обеспечения удовлетворенности граждан и цифровизации предоставляемых услуг.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, для подачи гражданами обращений в Министерство по чрезвычайным ситуациям и его соответствующие структуры в электронном виде создана возможность отправки запросов через платформу «MyGov».
Граждане могут направить свое электронное обращение, выбрав Министерство по чрезвычайным ситуациям или его соответствующее подразделение в разделе «Официальное письмо в государственные органы» на платформе «MyGov».
Официальный ответ МЧС по результатам рассмотрения обращения направляется в личный кабинет гражданина на платформе «MyGov».