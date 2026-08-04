Джейхун Байрамов принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.
Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что в рамках визита стороны обсудят повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, региональные и международные процессы, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcomes the Federal Councillor and Head of the Federal Department of Foreign Affairs of the #swissconfederation, Chairperson-in-Office of the OSCE @ignaziocassis @AzerbaijanMFA . 🇦🇿🇨🇭
The visit… pic.twitter.com/EJtSf06YVi — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 4, 2026