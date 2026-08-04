Джейхун Байрамов принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в рамках визита стороны обсудят повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, региональные и международные процессы, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ.