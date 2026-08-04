Постпред РФ: вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ решат консенсусом

Решение о возможном лишении Армении права голоса в органах ОДКБ может быть принято только консенсусом государств-членов организации.

Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», — сказал Васильев.

Постпред пояснил, что статья 25 Устава ОДКБ предусматривает возможность приостановления права государства выдвигать своих граждан на квотные должности в органах организации, а также права голоса в случае, если страна более двух лет не выполняет обязательства по уплате взносов в бюджет ОДКБ.

При этом, по словам Васильева, фактически подобная ситуация уже сложилась.

«Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ», — отметил он.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за задолженности Армении по членским взносам в ОДКБ организация рассмотрит возможность применения статьи устава, регулирующей меры в отношении государств, не выполняющих свои обязательства.

Армения объявила о «заморозке» своего участия в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр Никол Пашинян объяснил это тем, что союзники не выполнили обязательства по Договору о коллективной безопасности в отношении Армении в 2021–2022 годах.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.