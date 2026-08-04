Сколько несовершеннолетних спасли от ранних браков в 2026 году?

Стало известно количество ранних браков, предотвращенных в первом полугодии 2026 года.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос Trend сообщили, что за первые 6 месяцев текущего года поступило 13 обращений относительно ранних браков.

«В результате проведенной работы было предотвращено 11 ранних браков», - говорится в сообщении комитета.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, в прошлом году был предотвращен 41 факт ранних браков.

Так, в 2025 году Государственным комитетом и подчиненными ему Центрами поддержки детей и семей было проведено расследование по 60 случаям ранних браков.

Согласно информации, совместно с соответствующими структурами был предотвращен 41 случай раннего вступления в брак, а 12 фактов не нашли свое подтверждение.