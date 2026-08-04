Военный под Севастополем открыл стрельбу, четыре человека погибли

Военнослужащий под Севастополем открыл стрельбу, погибли сослуживец и трое мирных жителей, несколько человек ранены, нападавший задержан, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет", — написал он в канале на платформе Max.

Нападавший задержан, отметил губернатор. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Источник: РИА Новости