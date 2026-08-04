В Баку нашли тело молодого человека, утонувшего вместе с братом

2 августа 2026 года водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли из воды тело Гамидова Руслана Рафиг оглы (2004 года рождения), утонувшего в море на необорудованном участке в поселке Бузовна Хазарского района города Баку, и передали его по назначению.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отметим, что двумя днями ранее в ночные часы на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в поселке Бузовна Хазарского района города Баку в море на необорудованном участке, в 1,3 км от ближайшего водно-спасательного пункта, тонут три человека. Гамидова Айсель Рафиг гызы (2009 года рождения) была спасена, после оказания первой помощи ее передали по назначению, а тело Гамидова Али Рафиг оглы (2014 года рождения) было обнаружено на берегу.

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