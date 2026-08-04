 Хикмет Гаджиев: Израильская сторона серьезно восприняла месседжи Азербайджана относительно решения по т.н. «геноциду армян» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев: Израильская сторона серьезно восприняла месседжи Азербайджана относительно решения по т.н. «геноциду армян» - ВИДЕО

First News Media11:10 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Израильская сторона серьезно восприняла месседжи Азербайджана относительно решения по т.н. «геноциду армян» - ВИДЕО

Азербайджан всегда считал своим приоритетом интересы братской Турции, для нас это всегда — «красная линия», заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос турецкого телеканала Haber Global об инициативе израильского парламента по признанию вымышленного «геноцида армян», Хикмет Гаджиев отметил, что, как только этот вопрос вошел в повестку, по поручению президента в Азербайджане начался плотный дипломатический трафик.

«Мы адресовали Израилю ясные месседжи о том, что принятие такого решения — это, во-первых, несправедливость, оно не отражает исторических реалий, и что мы считаем такое решение неверным. Отрадно, что израильская сторона серьезно восприняла эти месседжи Азербайджана, и считаем, что дальнейшее продвижение этого вопроса было предотвращено. Считаем, что это был бы крайне несправедливый шаг, ни в коей мере не отражающий исторической реальности», — сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также коснулся братских отношений между Турцией и Азербайджаном:

«За столом, где нет Турции, есть Азербайджан, а за столом, где нет Азербайджана, есть Турция. Мы решительно отвечаем на каждый шаг, направленный против интересов наших стран, и так будет и впредь».

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