TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей от рук мужа в Хырдалане
Лечение женщины 1978 года рождения, госпитализированной вчера в Абшеронскую центральную районную больницу в результате получения травм в городе Хырдалан Абшеронского района, продолжается в отделении челюстно-лицевой хирургии.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Отметим, что вчера в Абшеронском районе муж нанес ножевые ранения своей жене, после чего покончил с собой.
Инцидент был зафиксирован в квартире, расположенной на улице Мехти Гусейнзаде в городе Хырдалан.
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