TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей от рук мужа в Хырдалане

Лечение женщины 1978 года рождения, госпитализированной вчера в Абшеронскую центральную районную больницу в результате получения травм в городе Хырдалан Абшеронского района, продолжается в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что вчера в Абшеронском районе муж нанес ножевые ранения своей жене, после чего покончил с собой.

Инцидент был зафиксирован в квартире, расположенной на улице Мехти Гусейнзаде в городе Хырдалан.