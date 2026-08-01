Азербайджан выразил соболезнования Японии после разрушительного землетрясения

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству и народу Японии в связи с последствиями мощного землетрясения, жертвами которого стали 34 человека.

В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что страна разделяет боль семей погибших и желает скорейшего восстановления всем пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Стихия вызвала разрушения, перебои с электроснабжением и временное объявление угрозы цунами, которое позже было отменено.