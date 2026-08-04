Хикмет Гаджиев: Поступающие сигналы показывают, что в Армении начинается процесс обновления конституции - ВИДЕО

Из Конституции Армении должна быть исключена статья, предусматривающая территориальные претензии к Азербайджану, а также к Турции, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Поступающие сигналы в этой связи показывают, что в Армении начинается процесс принятия новой конституции, возможно, будет общенародный референдум», - сказал он турецкому телеканалу Haber Global.

Он отметил, что после того, как эти территориальные претензии будут исключены из преамбулы конституции, Азербайджан не видит проблем для подписания мирного договора. Хикмет Гаджиев в то же время подчеркнул, что в регионе уже де-факто установлен мир.