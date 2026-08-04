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ВСУ атаковали склады Wildberries в Ленинградской и Тверской областях

First News Media10:15 - Сегодня
ВСУ атаковали склады Wildberries в Ленинградской и Тверской областях

ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что создан оперативный штаб, для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства.

Также стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. Он добавил, что сотрудники склада не пострадали.

ВСУ за неделю с 27 июля по 2 августа атаковали хабы Wildberries в пяти российских регионах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства.

В частности, БПЛА атаковали комплексы в Пензенской, Рязанской, Волгоградской, Самарской областях, в Удмуртии.

Источник: РИА Новости

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