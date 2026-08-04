В Кыргызстане запретили кремацию тел умерших

В Кыргызстане внесли изменения в закон, согласно которым в стране вводится запрет на кремацию тел умерших, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, еще 25 июня поправки в закон "О погребении и похоронном деле" приняли депутаты Жогорку Кенеша. Теперь его подписал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Согласно изменениям, закон прямо запрещает использовать крематории для сжигания тел умерших людей, а также абортированных и мертворожденных плодов. А крематории в Кыргызстане смогут использоваться только для санитарного термического уничтожения биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Речь идет об органах и тканях человека.

Из закона также исключаются положения о кремации умерших, урнах с прахом, колумбариях и стенах скорби. Невостребованные и неопознанные тела разрешается хоронить только в земле на кладбищах.

Специализированные сооружения для уничтожения медицинских биологических объектов могут строиться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств частных компаний.

Закон вступит в силу через 10 дней.