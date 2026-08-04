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СМИ: власти Армении обсуждают национализацию всех предприятий Царукяна

First News Media12:10 - Сегодня
СМИ: власти Армении обсуждают национализацию всех предприятий Царукяна

Власти Армении обсуждают национализацию активов арестованного лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, включая его дом.

Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на источники, близкие к властям.

По данным издания, инициатором идеи является премьер-министр Армении и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Принадлежащее семье Царукяна предприятие по решению Антикоррупционного суда от 30 июля передали под управление и на хранение государству. Решение приняли на основании ходатайства Генеральной прокуратуры.

Акции компании передали республике в лице Минэкономики.

Ранее, 15 июля, Антикоррупционный суд удовлетворил другое ходатайство Генпрокуратуры и передал под управление государства акции «Араратцемента», также принадлежащего Царукяну. Изъятый у политика комплекс Multi Wellness передали мэрии Еревана.

Царукяна арестовали 7 июля. В рамках уголовных производств правоохранители провели обыски примерно по 80 адресам, после чего были опечатаны Multi Wellness, «Араратцемент», Multi Stone, Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» и другие объекты. Сотрудники предприятий проводили акции протеста после обысков и опечатывания ряда объектов. Участники заявляли, что из-за приостановки работы предприятий тысячи сотрудников остались без работы.

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