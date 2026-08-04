Стартует главный этап проекта по разделению Красной и Зеленой линий Бакинского метро - ВИДЕО

15 августа стартует основной этап строительства в рамках одного из важнейших проектов, определяющих будущее развитие Бакинского метрополитена, - проекта по разделению Красной и Зеленой линий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Подробную информацию о целях реализации проекта, предстоящих работах, регулировании общественного транспорта в период строительства и преимуществах, которые разделение линий даст пассажирам, можно получить из видеопрезентации.

Проект разделения линий - это не просто выбор, а стратегическая необходимость для будущего развития Бакинского метрополитена.