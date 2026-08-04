Джейхун Байрамов: С председателем ОБСЕ обсудили нормализацию между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
Как сообщает 1news.az, об этом Байрамов заявил на брифинге в Баку по итогам переговоров со швейцарским коллегой.
"Сегодня мы обсудили азербайджано-швейцарские отношения, председательство Швейцарии в ОБСЕ, отношения Азербайджан-ОБСЕ, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией", - сказал Байрамов.
На встрече особое внимание было уделено развитию двусторонних отношений. "Мы подчеркнули важность продолжения регулярных политических консультаций между двумя странами", - добавил он.
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