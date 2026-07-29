 В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:17 - Сегодня
В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО

В ночь с 25 на 26 июля в Паттайе пропали сестра и брат — Диана (22 года) и Роман (17 лет).

Об этом сообщила мать пропавших по имени Зарина, отметив в социальной сети Instagram следующее: «В ту ночь Диана вернулась домой. Перед этим она сказала, что почувствовала, будто за ней кто-то следит, и что никуда кататься не поедет. Но около 4 часов утра Диана и Роман снова вышли из дома. Они были в домашней одежде, без вещей, как люди, которые собирались ненадолго выйти и скоро вернуться. Домой они больше не вернулись».

Мать отмечает, что «сейчас их ищут полиция и огромное количество неравнодушных людей. Я безмерно благодарна каждому, кто помогает, распространяет информацию, выходит на поиски и молится за моих детей. Я не сплю уже четвертые сутки. Каждый день проходит в поисках, встречах с полицией и проверке каждой возможной зацепки».

В комментарии РИА Новости лидер волонтерской группы в Таиланде Светлана Шерстобоева отмечает, что Роман и Диана утром 26 июля выехали из дома на мотоцикле: «Примерно через 20 минут на телефон их матери пришло СМС-сообщение от Дианы с одним словом — “Urgent!” (срочно, чрезвычайно)».

После этого связь оборвалась, уточняет С. Шерстобоева. Сообщается, что полиция Паттайи уже установила, что камера видеонаблюдения засекла мотоцикл в 300 метрах от дома. Личные вещи, документы и деньги остались в доме, что указывает на то, что молодые люди не планировали дальнейшую поездку.

Позже мать пропавших брата и сестры заявила в Instagram Stories, что мотоцикл пропавших детей нашли разобранным и закопанным в землю; в последний раз россиян видели именно на этом транспортном средстве. Теперь же байк в поврежденном состоянии обнаружили в земле, его опознали по номерному знаку.

Российские СМИ подчеркивают, что родственники опасаются, что пропавших могли похитить для продажи в другую страну.

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