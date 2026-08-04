«Средние державы, объединяйтесь!» новый подход Карни и Стубба к мировой политике

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Финляндии Александр Стубб в совместной статье для влиятельного издания The Economist утверждают, что привычный мировой порядок стремительно меняется, а эффективным ответом на новые вызовы должны стать гибкие международные коалиции, формируемые вокруг конкретных задач и общих интересов.

Ни наивный мультилатерализм, ни холодная реальная политика больше не работают, считают политики, предлагая концепцию «реализма, основанного на ценностях», сочетающую приверженность демократическим принципам с прагматичным подходом к международному сотрудничеству.

Предлагаем статью под названием «Готовьтесь к миру ситуативных коалиций» вниманию читателей:

«Мы возглавляем две страны, которые не могут позволить себе роскошь полагаться на прежний географический порядок. Финляндия имеет общую границу с Россией, которая ведет агрессивную войну против Украины и активно вмешивается в дела других обществ вместо того, чтобы заниматься реформированием собственной страны. Канада имеет самую протяженную сухопутную границу в мире с Соединенными Штатами, которые пересматривают свои приоритеты и трансформируют все свои торговые отношения.

Одновременно мы укрепляем отношения с такими державами, как Индия, а также — избегая стратегической зависимости — с Китаем, и со странами Глобального Юга, поскольку власть больше не сосредоточена исключительно в едином западном центре. Сегодня она распределена между тремя группами: Глобальным Западом, Глобальным Востоком и Глобальным Югом, каждая из которых становится все более самостоятельной. По-настоящему глобальные тенденции, включая контроль над вычислительными мощностями, данными и моделями искусственного интеллекта, порождают четвертую, технологически обусловленную группу, которая определяет, как мы живем, работаем и взаимодействуем, не будучи ограниченной государственными границами и практически никому не подотчетной.

Мировой порядок, сформированный после 1945 года, распадается. Существующие международные институты плохо подготовлены к тому, чтобы предотвратить этот процесс. Мы переживаем момент, который выпадает раз в столетие, когда наше коллективное процветание определяется тем, что именно мы решим создать и каким образом будем это создавать.

Предстоящая работа требует не наивного мультилатерализма, который лишь защищает существующее положение вещей, и не холодного реалполитик, стремящегося полностью его разрушить. Альтернативой является реализм, основанный на ценностях — новый подход, одновременно принципиальный и прагматичный. Принципиальный — в своей приверженности фундаментальным ценностям свободы, прав человека, устойчивого развития и солидарности. Прагматичный — в признании того, что не каждый партнер будет разделять все наши ценности. Проще говоря, мы должны формировать выверенные союзы: глубоко интегрироваться с теми странами, которые разделяют наши ценности, и сохранять трезвый взгляд в отношениях с теми, кто их не разделяет.

В своей основе это означает активно принимать мир таким, каков он есть, а не пассивно ждать мира, каким нам хотелось бы его видеть. Это означает считаться с тем, что прогресс происходит постепенно, а интересы государств расходятся. Это требует признать неизбежные различия между нашими странами и другими государствами, а затем сосредоточить усилия на совместной работе там, где наши позиции совпадают и где мы способны добиться наибольшего результата. О прогрессе можно заявлять посредством монолога, но достичь его можно лишь через диалог.

Еще одна реальность заключается в том, что мир движется от более мультилатеральной модели к более многополярной. Мультилатеральный порядок, несмотря на все свои недостатки, основывается на сотрудничестве и четком наборе правил и норм. Многополярный мир, напротив, характеризуется сделками, транзакциями и хаосом. Однако выбор не сводится к альтернативе между мультилатерализмом и многополярностью. Существует и другой сценарий — плюрилатерализм. Мы должны стремиться к возрождению мультилатерализма с более справедливым представительством и реформированными институтами. Одновременно необходимо развивать плюрилатеральные форматы сотрудничества.

Такой подход — разновидность «переменной геометрии» — позволит создать плотную сеть взаимосвязей: ситуативные коалиции, формируемые под конкретные задачи. Во многих случаях наиболее эффективными они окажутся именно при взаимодействии с теми странами, с которыми мы расходимся по многим вопросам, но имеем достаточно общих интересов, чтобы сотрудничать по отдельным направлениям. Динамичные коалиции, создаваемые под конкретные цели, все чаще будут формироваться вокруг общих интересов, а не в рамках одной общей организации. «Коалиция желающих», которая сейчас занимается вопросами послевоенной безопасности Украины, уже стала ведущей площадкой, где государства-единомышленники и НАТО координируют свои усилия. Инструменты Европейского союза, включая соглашение SAFE, позволяют партнерам обходить бюрократические барьеры и быстро создавать совместные оборонные возможности и развивать сотрудничество в сфере обороны. Альянс G7 по критически важным полезным ископаемым обеспечивает безопасность и диверсификацию цепочек поставок, от которых зависит каждая современная экономика. В сфере искусственного интеллекта мы могли бы создавать коалиции для повышения безопасности и доступности технологий, используя наши знания и возможности в таких ключевых областях, как квантовые вычисления и энергетика. Вопрос уже не в том, стоит ли объединяться, а в том, насколько быстро мы сможем создавать успешные коалиции, способные масштабироваться во всех регионах мира.

Ответом на меняющийся мировой порядок в сфере географии, торговли и коммерции — и на тревоги, которые эти изменения вполне закономерно вызывают у граждан, — должно стать не сожаление об ушедшем мире, а строительство мира таким, каков он есть сегодня. Строительство с помощью программного кода, бетона и стали; с помощью эффективно работающих институтов и прочных союзов, которые способны их защищать. Необходимо углублять партнерские отношения наших стран с максимально возможным числом государств мира, действуя трезво, уверенно и с открытыми глазами.

Средние державы мира, объединяйтесь!

В этих усилиях Канада и Финляндия способны сыграть ключевую роль, поскольку наши страны входят в число наиболее взаимосвязанных экономик мира благодаря широкому доступу к международной торговле; обладают значительным потенциалом, увеличивая оборонные расходы до рекордного уровня; и руководствуются общей приверженностью принципам территориальной целостности, прав человека и плюрализма. В стремительно меняющемся мире у нас есть стойкость и sisu — характерная для Финляндии внутренняя сила, упорство и выдержка, — чтобы прокладывать путь вперед. И мы знаем, что многие другие разделяют эти качества, поэтому приглашаем их присоединиться к нам на этом пути».

Источник: The Economist