В августе азербайджанцы смогут увидеть метеорный дождь

До 24 августа можно будет наблюдать метеорный дождь Персеиды. Максимум активности метеорного дождя придётся на 13 августа в 06:00 по бакинскому времени.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

«В 2026 году пик метеорного потока Персеиды совпадает с фазой новолуния. Отсутствие лунного света обеспечит достаточно тёмное небо и практически не помешает наблюдению за метеорами. По этой причине Персеиды 2026 года считаются одной из самых благоприятных возможностей для наблюдений за последние годы», — отмечается в сообщении.