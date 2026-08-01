В России нашли уникальный минерал дороже золота

В России, в Кировском руднике в Хибинах, ученые обнаружили ранее неизвестный науке минерал с уникальным составом, получивший название кольский ашкрофтин. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

По словам специалистов, уникальность образца заключается в наличии в его составе кальция, марганца, фтора и редкоземельного иттрия. Его структура входит в число самых сложных среди всех известных науке минералов.

«Не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — подчеркнули в Минобрнауки.

Организация также отметила высокую ценность находки: средняя цена только за налет этого минерала на породе достигает $145 за квадратный миллиметр, что существенно дороже золота.

Источник: Report