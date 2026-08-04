Испания вернула в Марокко почти всех нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту

Практически все нелегальные мигранты, попавшие в автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел пиренейского королевства.

По его информации, нелегальный въезд в Испанию через автономные города Сеута или Мелилья не дает права оставаться в стране, выезжать в материковую часть королевства или свободно передвигаться по Европе. В МИД напомнили, что усилили границу Сеуты специальным морским заграждением. «Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», — отмечается в коммюнике.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 88 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.

Источник: ТАСС