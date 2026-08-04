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СМИ: Запад посоветовал Пашиняну не уступать Москве

First News Media12:02 - Сегодня
СМИ: Запад посоветовал Пашиняну не уступать Москве

Западные партнеры призвали премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранять спокойствие и сдержанность в случае возможного давления со стороны России или требований выбрать одно из внешнеполитических направлений.

Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. По данным издания, рекомендации прозвучали после телефонного разговора Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Источники газеты также утверждают, что по дипломатическим каналам из России поступают сигналы о возможном применении Москвой более жестких мер в отношении Армении.

Ранее, 27 июля, Пашинян и Путин обсудили армяно-российские отношения и проблемы в двустороннем экономическом сотрудничестве. Премьер Армении призвал снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию и заявил, что референдум о вступлении страны в ЕС возможен только после официальной подачи заявки на членство.

В Кремле сообщили, что в ходе разговора был сделан акцент на необходимости общенационального референдума по вопросу вступления Армении в ЕС или сохранения членства в ЕАЭС.

Телефонный разговор Пашиняна и Путина прошел на фоне разногласий Москвы и Еревана, связанных с курсом Армении на сближение с Евросоюзом. Российские власти ранее заявляли, что одновременное участие в ЕС и ЕАЭС невозможно, и призывали Ереван определиться с выбором. Армянское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что не ставит перед собой задачу выхода из ЕАЭС и вопрос референдума может возникнуть только после официального обращения страны о вступлении в ЕС.

На этом фоне Россельхознадзор с конца мая поэтапно ввел ограничения на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, винограда, сухофруктов, а также приостановил сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Россию. В конце мая президент России и лидеры других государств — членов ЕАЭС в совместном заявлении призвали Ереван определиться с внешнеэкономическим курсом, проведя референдум по вопросу вступления в Европейский союз или сохранения членства в ЕАЭС. Вопрос дальнейшего участия Армении в объединении может быть вынесен на обсуждение на следующем саммите ЕАЭС в декабре. Позже, 25 июня, Пашинян заявил, что если страны ЕАЭС могут принимать решения против одного из государств-членов, это означает «самороспуск» объединения.

Источник: Armenia Today

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