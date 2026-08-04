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Мины против мира: почему Азербайджан продолжает платить самую высокую цену

Фарида Багирова12:47 - Сегодня
Мины против мира: почему Азербайджан продолжает платить самую высокую цену

32-летний Эльзамин Вазир оглу Сурхайлы и 28-летний Физули Ризван оглу Мирзоев - сотрудники негосударственной организации, привлеченной к проведению операций по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях - накануне подорвались на мине в Агдеринском районе.

Инцидент произошел в то время, как саперы исполняли служебные обязанности в селе Чардаглы. В результате взрыва противопехотной мины Эльзамин Сурхайлы (1994 года рождения) получил тяжелое ранение, ему ампутирована правая голень. У Физули Мирзоева (1998 года рождения) диагностированы множественные осколочные ранения передней брюшной стенки.

На данный момент это последний, но далеко не единственный случай подрыва на мине, в результате которого пострадали граждане Азербайджана. Подобные случаи происходят регулярно, уносят жизни и калечат людей. Трагический инцидент в Агдере стал очередным напоминанием о масштабах минной угрозы, с которой Азербайджан продолжает сталкиваться спустя годы после окончания боевых действий. 

По данным МИД Азербайджана, с момента окончания 44-дневной Отечественной войны 2020 года общее число азербайджанцев, ставших жертвами минного загрязнения со стороны Армении, достигло 433 человек.

В своем заявлении о последнем инциденте МИД подчеркнул, что эта трагедия является очередным суровым напоминанием о продолжающемся тяжелом уроне человеческой жизни и постоянной угрозе, с которой ежедневно сталкиваются мирные граждане. 

«Массовое и целенаправленное заминирование территорий Азербайджана продолжает оставаться главным препятствием для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, а также для проведения восстановительных работ в регионе», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Баку подчеркивает настоятельную необходимость усиления международной поддержки и давления на армянскую сторону с целью получения точных карт минных полей, а также предоставления содействия масштабным усилиям Азербайджана по гуманитарному разминированию. «Создание региона, свободного от минной угрозы, является неотъемлемым и фундаментальным условием для обеспечения устойчивого мира, безопасности и развития», - заявил МИД Азербайджана.

С 2020-го по 2023 годы на территории Азербайджана армянской стороной были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км. После сентябрьской антитеррористической операции 2023 года на освобожденных территориях было обнаружено более 500 тысяч мин - сама эта цифра наглядно свидетельствует о масштабах минного террора.

Сегодня, когда на освобожденных территориях продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы, когда в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных президентом Азербайджана зонами «зеленой энергии», фактически с нуля возводятся новые города и села, каждая мина остается не только смертельной угрозой для жизни людей, но и серьезным препятствием на пути возрождения региона. Каждый новый взрыв замедляет восстановление освобожденных территорий, реализацию крупных инфраструктурных проектов и осложняет безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные дома.

Одной из главных причин продолжающегося роста числа жертв остается отказ Армении предоставить точные карты минных полей. За годы конфликта армянская сторона осуществляла масштабное минирование дорог, кладбищ и других объектов гражданского назначения, в том числе на территориях за бывшей линией соприкосновения. По официальным данным, за почти 30 лет оккупации на территории Азербайджана было установлено более 1,5 миллиона мин, в результате чего около 12% территории страны остается загрязненным минами и неразорвавшимися боеприпасами. 

Пока многие государства оставляют вооруженные конфликты в прошлом и сосредотачиваются на мирном развитии, Азербайджан, оставаясь одной из наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран мира, по-прежнему вынужден жить в условиях ежедневной минной угрозы. Даже спустя годы после окончания войны ее последствия продолжают уносить жизни, калечить людей и сдерживать возвращение мирной жизни на освобожденные территории.

Сегодня Азербайджан мобилизует значительные ресурсы для ускорения процесса разминирования. Очистка территорий проводится с применением современных технологий и передовых мировых практик. При этом страна практически полностью финансирует эту работу за счет внутренних ресурсов. Несмотря на поддержку со стороны зарубежных партнеров, общий объем международной помощи остается крайне ограниченным.

Президент Ильхам Алиев последовательно акцентирует внимание на масштабах минной угрозы, отмечая, что для полного разминирования территорий стране потребуется почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США. «Минная угроза, с которой столкнулся Азербайджан, может сравниться с ужасом, который вызывает оружие массового поражения», - эти слова азербайджанского лидера особенно точно отражают глубину и остроту проблемы, с которой сталкивается страна.

Вчерашний взрыв мины в Агдере - это не просто очередной трагический инцидент, а проявление глубокой проблемы, за которую Армения до сих пор не понесла ни юридической, ни политической ответственности. Он вновь подтвердил очевидную истину: мины продолжают убивать и калечить не потому, что «не успели разминировать» или «не все найдено», а потому, что они были установлены в таких масштабах, которые невозможно объяснить ничем, кроме сознательного намерения максимально затруднить, замедлить и, по возможности, сорвать процесс возвращения жизни на освобожденные земли.

Именно поэтому существует острая необходимость в срочной международной поддержке - не в формальных декларациях, а в реальной, практической и системной помощи, способной ускорить процесс разминирования. Азербайджан, вкладывающий огромные ресурсы в восстановление освобожденных территорий, строительство дорог, линий электропередачи, школ и больниц, вынужден одновременно вести работу почти фронтового масштаба по очистке земли от мин, оставленных в нарушение основополагающих норм международного права. Это бремя могло бы быть справедливо разделено мировым сообществом, если бы гуманитарные принципы действительно находили практическое воплощение. Каждый новый взрыв напоминает, что путь к миру -  это не только дипломатические заявления, но и ежедневная борьба с последствиями политики, последствия которой продолжают угрожать человеческим жизням.

Поэтому Баку вновь призывает международное сообщество не оставаться в стороне и, принимая во внимание всю серьезность минной угрозы в Азербайджане, активизировать поддержку усилий по ее устранению. Масштаб проблемы требует не слов, а конкретных и решительных действий. Только такая поддержка позволит ускорить восстановление освобожденных территорий, приблизить возвращение людей в родные дома и сохранить человеческие жизни.

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