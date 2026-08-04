Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

4 августа находящийся с визитом в Азербайджане член Федерального совета Швейцарской Конфедерации, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость отдал дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».

Затем глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, полюбовавшийся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был подробно проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.