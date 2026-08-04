В Азербайджане откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

Находящиеся в Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму на одном избирательном участке, он будет работать 20 сентября при российском посольстве в Баку, сообщает пресс-служба дипмиссии.

"Двадцатого сентября 2026 года с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск) в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике на избирательном участке №8017 (консульский отдел диппредставительства в Баку – ред.) состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что принять участие в голосовании смогут граждане РФ, достигшие ко дню голосования 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом. "Для участия в голосовании необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Предварительная регистрация не требуется", – отмечается в сообщении.