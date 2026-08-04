С этой даты приостанавливается движение поездов между станциями метро Низами и 28 Мая - ВИДЕО
С 15 августа стартует основной этап строительства в рамках проекта по разделению Красной и Зеленой линий.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».
Отмечается, что на время строительства, которое продлится 10–11 месяцев, движение поездов на участке между станциями «Низами» и «28 Мая» будет приостановлено.
При этом подчеркивается, что станция «28 Мая» закрываться не будет, так как график движения на линии «Ичеришехер - Ази Асланов» остается без изменений.
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