Продолжается апелляционный суд по жалобам граждан Армении

Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военные преступления, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и многочисленные другие преступления.

АЗЕРТАДЖ напоминает, что судебное разбирательство по поданным апелляционным жалобам завершилось 31 июля. В тот же день судебная коллегия удалилась на совещание для принятия решения.

Отметим, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению, Аркадий Гукасян и Бако Саакян – к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян – 19, Гарик Мартиросян – 18, Давид Алавердян и Левон Балаян – 16, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян – 15.