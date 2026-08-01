Инфантино отозвал проект продажи долей в чемпионате мира: 4 дня — от объявления до шага назад

Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал проект FIFA Forward Enterprise, предусматривавший продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Заявление, озаглавленное просто «Заявление президента ФИФА», организация разослала поздно вечером в пятницу.

«Проект FIFA Forward Enterprise был задуман как основа для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов ФИФА и нашего спорта во всём мире, особенно в тех странах, где поддержка нужна больше всего. И тем более — как мы говорили с самого начала — осуществить это только в том случае, если большинство ассоциаций-членов ФИФА поддержат его, и всегда при условии проведения процесса консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон. Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, что независимо от уровня поддержки они больше не отвечают изначально поставленной цели.

Наша цель всегда была — и всегда будет — объединять и улучшать.В результате это предложение не будет реализовано.В дальнейшем моё намерение — вновь собрать все заинтересованные стороны вместе в ближайшие дни и недели в духе общей заинтересованности в нашей игре и с целью продолжать развивать футбол повсюду, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», — говорится в заявлении.

Четыре дня

Как сообщал 1news.az, ФИФА объявила о планах создания FFE во вторник. Речь шла о коммерческой дочерней структуре, которая управляла бы правами на главные турниры организации, включая чемпионат мира, с возможностью приобретения доли внешними инвесторами. Ключевым инвестором должна была стать нью-йоркская компания, созданная Джошуа Кушнером — братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Дальнейшая хронология уместилась в 96 часов. В четверг УЕФА, КОНКАКАФ и АФК выступили с заявлениями против плана; европейская конфедерация предупредила, что сборные её ассоциаций-членов могут отказаться от участия в турнирах ФИФА, если проект не будет свёрнут. В пятницу в знак протеста подал в отставку старший советник Инфантино Карлос Кордейро, назвав план «плохой сделкой для ассоциаций-членов ФИФА, плохой сделкой для футбола и плохой сделкой для долгосрочного будущего игры». Против президента публично выступил и операционный директор ФИФА Кевин Ламур. КОНМЕБОЛ, чей президент Алехандро Домингес считается близким союзником Инфантино, потребовала дополнительной информации о «масштабе, структуре, управлении и потенциальных последствиях» проекта.

Ещё в пятницу утром ФИФА проект защищала. Организация заявляла, что «никто не продаёт футбол», и намеревалась продолжить процесс консультаций, возлагая ответственность за срыв на «ошибочные сообщения в СМИ». К концу тех же суток проект был отозван.

Политический фактор

Давление вышло за пределы футбольного сообщества. Днём ранее Европейский союз выразил признательность УЕФА за «защиту целостности игры». В пятницу премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем — лидер Лейбористской партии, возглавивший правительство чуть более двух недель назад, — стал первым руководителем крупного государства, призвавшим Инфантино уйти в отставку. Он назвал планы «возмутительным предложением»: «Сама идея, что оно вообще могло быть выдвинуто, на мой взгляд, показывает, что президент ФИФА — неподходящий человек для руководства организацией».

Ранее на неделе Бёрнем, болельщик «Эвертона», писал: «Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и стоят у кромки поля неделя за неделей, в дождь и в солнце».

Реакция на отзыв

Азиатская конфедерация футбола, объединяющая 47 национальных ассоциаций, приветствовала отзыв проекта в субботу, отметив, что любая инициатива, способная повлиять на мировой футбол, должна «представляться и обсуждаться с конфедерациями, Советом ФИФА, ассоциациями-членами и другими заинтересованными сторонами своевременным, прозрачным и содержательным образом». УЕФА официальную реакцию на момент публикации не обнародовал.

Одновременно проясняются детали, ранее не раскрывавшиеся публично. Ассоциации-члены должны были определиться с решением до 19 сентября, причём Инфантино предупреждал, что они «рискуют остаться позади», если не примут предложение. По сведениям CBS Sports, отказ поддержать план означал бы для ассоциации сокращение потенциального финансирования на 75 процентов. Доля, предлагавшаяся внешним инвесторам, составляла до 20 процентов капитала компании стоимостью 20 миллиардов долларов.

Что остаётся

Отзыв проекта снимает непосредственную угрозу бойкота, но не закрывает вопрос о положении самого Инфантино. До объявления о FFE его переизбрание на четвёртый срок на голосовании ассоциаций-членов в марте следующего года выглядело практически решённым. После — уже нет, особенно с учётом позиции АФК и высказываний её президента шейха Салмана, до сих пор остававшегося убеждённым союзником действующего главы ФИФА.

Формулировка заявления примечательна тем, чего в ней нет. Инфантино не отказывается от идеи по существу и не признаёт ошибку — он констатирует, что проект оказался разъединяющим, и переводит вопрос в плоскость восстановления согласия. При этом арифметика была против него: совокупные голоса АФК, КОНКАКАФ и УЕФА и без того превышали половину, необходимую для отклонения предложения.

Для АФФА и других ассоциаций региона практическое следствие простое: обязательство УЕФА не участвовать в турнирах ФИФА было привязано к сохранению предложения в силе, а предложение отозвано. Отборочные циклы и календарь остаются в прежнем виде.