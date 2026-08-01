«Это проект одного человека»: операционный директор ФИФА заявил, что Инфантино обманул сотрудников организации

Операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что сотрудники организации были обмануты президентом Джанни Инфантино при подготовке плана по продаже долей в коммерческих правах на чемпионат мира, и фактически предложил себя уволить. Заявление цюрихского управленца, распространённое в пятницу через агентство Associated Press, стало защитой аппарата ФИФА на фоне последствий инициативы её главы.

Ламур написал, что персонал был «обманут» отсутствием открытости со стороны Инфантино при подготовке сделки в последние месяцы и «заслуживает лучшего, чем презрение и запугивание».

«То, что было объявлено в последние дни, и то, что происходило за кулисами в последние месяцы, не поддаётся ни осмыслению, ни воображению, — говорится в заявлении. — Скажу очень чётко и прямо: проект, вызвавший столько споров и обсуждений, — это не проект ФИФА. И тем более не проект администрации ФИФА. Это проект одного человека».

«Вице-президенты ФИФА, члены Совета ФИФА, конфедерации, федерации, игроки, лиги, клубы и болельщики были не единственными, кого проигнорировали. Собственная администрация ФИФА также была обманута. Эта ложь через умолчание на протяжении многих месяцев и это одностороннее осуществление власти не являются чем-то незначительным», — продолжил Ламур. «Не только этот проект не должен быть реализован… но и пришло время футбольным политическим лидерам задать себе правильные вопросы и принять правильные решения».

Ламур не подал в отставку с поста, который занимает с 2024 года, но заявил, что имеет обязательства перед коллегами. «И если это будет означать, что я потеряю работу, — пусть так. Я пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня я буду спать спокойно», — заключил он.

Кто такой Ламур

Заявление особенно весомо из-за биографии его автора. Ламур пришёл в ФИФА на пост операционного директора в 2024 году, до этого работал заместителем генерального секретаря УЕФА, куда впервые пришёл в 2007 году и где работал рядом с Джанни Инфантино — генеральным секретарём УЕФА сначала на временной основе в 2007 году, а затем постоянно с 2009 по 2016 год. Ламур также входил в предвыборный штаб Инфантино в 2016 году, когда тот был избран президентом ФИФА. Француз по рождению, он имеет двойное французско-швейцарское гражданство. В футбол он пришёл из политики два десятилетия назад, работая помощником тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини.

Иными словами, против президента ФИФА публично выступил человек, который двадцать лет работал с ним бок о бок и помогал ему прийти к власти.

Отставка советника

Заявление Ламура появилось через несколько часов после отставки старшего советника Инфантино Карлоса Кордейро — бывшего банкира Goldman Sachs, представлявшего футбольную организацию в рабочей группе Белого дома по чемпионату мира. Уходя, он призвал других высокопоставленных сотрудников ФИФА высказаться.

«Я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли в чемпионате мира», — написал Кордейро. Бывший президент Федерации футбола США сообщил, что не был включён в обсуждение плана, который поддерживает нью-йоркский инвестиционный фонд, созданный Джошуа Кушнером. «Скажу прямо. Я не имел никакого отношения к этому предложению и выступаю против него безоговорочно», — заявил Кордейро, назвав коммерческую дочернюю структуру стоимостью 20 миллиардов долларов «плохой сделкой для футбола». В полной версии его формулировка звучала так: план — «плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего игры».

Бунт конфедераций

Как сообщал 1news.az, ФИФА объявила о планах создания FIFA Forward Enterprise 28 июля. Реакция оказалась беспрецедентной по скорости и жёсткости.

В четверг на экстренном заседании все 55 национальных ассоциаций УЕФА единогласно отвергли предложение и одобрили бойкот всех турниров ФИФА, пока инициатива остаётся в силе. Формулировка европейской конфедерации не оставляет пространства для торга: «Ни одна национальная сборная УЕФА не примет участия ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, — если только это предложение не будет полностью отозвано и не будут даны обязывающие гарантии, что ФИФА никогда больше не откроет своё управление или свои соревнования для частной собственности».

По подсчётам CNN, бойкот в случае его реализации означал бы отсутствие на чемпионате мира 2030 года действующего чемпиона — сборной Испании, а также полуфиналистов минувшего турнира Франции и Англии. Он затронул бы и женский чемпионат мира в Бразилии в следующем году, где трое из четырёх полуфиналисток также представляли Европу.

В четверг предложение отвергла КОНКАКАФ, объединяющая 41 ассоциацию: её члены заявили о «глубокой обеспокоенности отсутствием надлежащей процедуры вокруг предложения, искусственно коротким установленным сроком и отсутствием какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих органов управления ФИФА». В пятницу к ним присоединилась Азиатская конфедерация футбола, потребовавшая «срочного пересмотра» системы управления ФИФА и указавшая на «фундаментальные недостатки в процессах консультаций и принятия решений ФИФА, которые должны быть устранены». В письме членам АФК её президент шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа написал, что «односторонние действия ФИФА, по всей видимости, подрывают сами основы континентального футбола». Sky Sports отмечает, что АФК до сих пор оставалась одним из главных сторонников Инфантино, и её заявление вплотную приближается к требованию его ухода.

Конфедерация африканского футбола и Конфедерация футбола Океании рассмотрят вопрос на заседаниях в ближайшие недели, КОНМЕБОЛ пока не выступала с реакцией.

Что отвечает ФИФА

Организация проект не отозвала. В пятницу утром ФИФА выступила в его защиту, заявив, что «никто не продаёт футбол», и возложив ответственность за общественное возмущение на «ошибочные сообщения в СМИ». «Мы уважаем отзывы и обеспокоенность, высказанные публично, и подтверждаем нашу приверженность открытой и демократической консультации, — говорится в заявлении. — Наш запланированный процесс консультаций был нарушен некорректными сообщениями СМИ. Мы продолжим этот процесс консультаций, чтобы каждая ассоциация-член имела возможность выразить своё мнение голосованием на основе фактов». «Без поддержки большинства ассоциаций-членов коммерческая деятельность ФИФА осталась бы неизменной. FFE не была бы создана. Никто не продаёт футбол. Это не то, что ФИФА когда-либо допустила бы».

Ряд изданий подал это заявление как отказ от проекта. Формально оснований для такой трактовки нет: ФИФА лишь повторила условие, которое содержалось и в первоначальном релизе, и прямо подтвердила намерение довести консультации до голосования. Срок для ответов ассоциаций-членов открыт до 19 сентября.

Американский след

Группу инвесторов возглавляет Thrive Eternal, основанная Джошем Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В нашем вторничном материале эта деталь ещё не была подтверждена: ФИФА в официальном релизе назвала Thrive Eternal, не раскрывая её принадлежности, а сообщения о причастности «фигур, близких к Трампу», исходили только от The Times.

Отдельно ФИФА оказалась под вниманием Конгресса США: конгрессмен от Мэриленда Джейми Раскин, старший демократ в юридическом комитете Палаты представителей, направил Инфантино письмо с требованием предоставить документы о связях ФИФА с администрацией Трампа. Представитель ФИФА на запрос о комментарии по поводу письма сразу не ответил. Сам Трамп, находившийся в пятницу в Кэмп-Дэвиде, отвечал на вопрос о том, обсуждал ли он этот вопрос с Инфантино.

Позиция Азербайджана

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана в ответ на запрос 1news.az сообщили, что изучают вопрос.

Что дальше

Скоординированное сопротивление трёх конфедераций складывается в самое серьёзное давление на Инфантино перед президентскими выборами в следующем году. Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни, по сообщениям СМИ, рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру против действующего главы ФИФА. Против инициативы выступил и всемирный профсоюз футболистов FIFPRO, заявивший, что она необратимо изменит структуру и мотивацию крупнейших международных турниров.

За неделю после финала чемпионата мира Инфантино прошёл путь от вручения трофея до положения, в котором против него публично выступают собственный операционный директор, его недавний советник и три из шести континентальных конфедераций.