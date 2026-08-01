Глава ФИФА заявил об отказе от проекта по продаже доли прав на Чемпионат мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял решение отказаться от проекта о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее газета New York Post сообщила, что ФИФА отказалась от данной инициативы из-за резкой критики проекта футбольных чиновников и раскола среди представителей ФИФА.

«Проект был призван заложить основу для дальнейшего укрепления национальных ассоциаций-членов ФИФА и развития нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка необходима больше всего, - написал Инфантино. - При этом, как мы заявляли с самого начала, реализовать его предполагалось только при поддержке большинства ассоциаций - членов ФИФА и исключительно после консультаций с ними, советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами. Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня его поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития. В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке».

Ранее предложение Инфантино отвергли Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

План ФИФА предполагал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысила бы прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствовала развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями, а журналист Ромен Молина сообщил о скорой отставке Инфантино, поскольку функционер потерял поддержку внутри организации.

Источник: ТАСС