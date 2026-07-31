Не самое лучшее вхождение в сезон

Надежды «Карабаха» на выход в следующий раунд Лиги Европы не оправдались.

Команда Гурбана Гурбанова потерпела поражение в серии пенальти от софийского ЦСКА во втором квалификационном раунде, завершив эту кампанию раньше ожидаемого. Теперь остается уповать на попадание в Лигу Конференций. Это весьма грустно, ведь еще пару месяцев назад агдамцы заставляли говорить о себе всю Европу. Команда Гурбана Гурбанова проводила исторический сезон в Лиге чемпионов, обыгрывала именитых соперников и доказывала, что азербайджанский футбол способен конкурировать на самом высоком уровне. Но, порой футбол жесток. Поражение от ЦСКА открывает главную тему для обсуждений. Обсуждений о том, каким образом команда, недавно добившаяся исторических успехов в главном клубном турнире Старого света, оказалась на грани понижения своего еврокубкового статуса. В ответном матче против болгарских армейцев одной из главных проблем «скакунов» была реализация. Этот фактор отмечал на послематчевой пресс-конференции и Гурбан Гурбанов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Почему мы не смогли забить? Мы играли против хорошей команды, умеющей бороться. В некоторых эпизодах мы должны были действовать поточнее. Но такое бывает, когда футболисты уставшие – случаются ошибки, и технические в том числе. Мне важно, что ребята до самого конца хорошо боролись. Верю, что мы постепенно устраним эти технические недочеты».

Для устранения данных недочетов требуется время. Ослабил игру агдамцев в атаке уход из команды нескольких игроков основной обоймы, игравших важную роль в прошедшем историческом сезоне. Леандро Андраде, Камило Дуран, Эммануэль Аддаи. Если уход защитника Кевина Медины еще как-то можно возместить трансфером Берце Варконьи (конечно, еще не полностью), то в атаке не хватает завершения. Подбор исполнителей весьма неплохой, но, все же, этим игрокам необходимо время, чтобы клуб стал в один уровень с собой образца прошлого сезона. А этого времени, как оказалось, было слишком мало.

В данном аспекте хочется отметить, кто из нынешних игроков должен будет заменить футболистов на позициях прошлого сезона. Данную терминологию мы будем использовать потому, что схема игры «Карабаха» не претерпела особых изменений. 4-2-3-1.

Тут шведский форвард Закария Саво должен стать своеобразной заменой Дурану. Хотя, изначально Камило и приходил в стан агдамцев в качестве вингера. Саво активен, но, порой ему не хватает завершения в решающей стадии атаки. Алексей Кащук и прошлом году иногда выходил в основе на позиции правого атакующего полузащитника вместо Леандро Андраде. Теперь же за место в основе тут с Алексеем борется Джали Муаддиб. Реналдо Сефас из Ямайки по стилю и игре занимает место Аддаи. Защитник Бруно Ланга будет делить место на левом фланге с Эльвином Джафаргулиевым. Но, в отличии от прошлого сезона, эту конкуренцию Эльвину заметно проигрывал Торал Байрамов, который в связи с этим наигрывался уже на другой позиции справа. Боснийский голкипер Зломислич пришел на место ушедшего Бунтича, но, пока, проявить себя у него особой возможности не было. Латвийский защитник Макрецкис – игрок весьма интересный, параллельно идущий в атаку. Сравнивать его с кем-то из прошлого сезона не особо получается. На других позициях мы видим игроков, к которым уже привыкли. Зубир, Кади, Монтиэль, опорная зона в лице Янковича и Бикальо, защитники Бадави Гусейнов и Маттеус Силва, голкипер Кохальски. Ожидается возвращение Бахлула Мустафазаде. Увы, пройти в Лигу Европы не удалось, теперь остается надежда на третий по значимости турнир. Есть тут и положительная сторона. Уровень соперников в Лиге Конференций ниже чем в той же Лиге Европы, потому, здесь можно пройти как можно дальше и в стадии плей-офф, что будет приятным для наших болельщиков и положительным для рейтинга. Да, сезон 2025-2026 завысил планку и ожидания, но, футбол не всегда таков, каким мы хотим его видеть. Это в очередной раз продемонстрировал гостевой поединок в Болгарии.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«В первую очередь, поздравляю соперника. Это была хорошая игра. Я уже говорил, что нам противостоит хорошая команда. Возможно, даже, что наши команды равного уровня. Результат это показал. Говорить особо не о чем. Ребята проявили настоящий характер. Я остался доволен их подходом к матчу, теперь будем готовиться к следующей игре. Хотя, 120 минут игры - это многовато. На данном этапе футболисты не готовы к такому. В любом случае, игра была интересной, и болельщики получили от нее удовольствие».

Теперь остается лишь надеяться, что «Карабах» сумеет оправиться от этого болезненного удара и достойно проявить себя хотя бы в Лиге конференций. Хоть, это уже не тот уровень амбиций, но в жизни все бывает, и, именно в такие моменты игрокам предстоит доказать, что нынешняя неудача — лишь временная остановка, а не начало спада.

Эмин Ахмедов