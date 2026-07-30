Что будет со студентами Бакинского университета для девушек?

В целях обеспечения непрерывности обучения и защиты права на образование студентов Бакинского университета для девушек будет обеспечен их перевод в другие высшие учебные заведения в соответствии с их специальностями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

«С учетом пункта 4.37 «Правил аккредитации образовательных учреждений», утвержденных Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 167 от 28 сентября 2010 года, Министерство науки и образования обеспечит перевод студентов, обучающихся в Бакинском университете для девушек, в другие вузы по соответствующим специальностям для обеспечения непрерывности их обучения и защиты прав на образование», - отмечается в сообщении.