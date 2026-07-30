Приостановлена деятельность Бакинского университета для девушек

Образовательная деятельность Бакинского университета для девушек приостановлена.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что согласно Закону Азербайджанской Республики «Об образовании», аккредитация - это процедура, подтверждающая соответствие деятельности образовательного учреждения государственным образовательным стандартам и определяющая его статус. Она проводится каждые 5 лет.

На заседании Аккредитационного совета, состоявшемся 10 июля 2026 года, были обсуждены итоговые отчеты об институциональной и программной аккредитации Бакинского университета для девушек, подготовленные соответствующими Аккредитационными комиссиями.

По результатам обсуждений и голосования итоговая оценка институциональной и программной аккредитации вуза признана «несоответствующей», и было принято решение считать Бакинский женский университет не прошедшим аккредитацию.

Данное решение принято на основе выявленных в ходе оценки серьезных несоответствий, охватывающих различные направления деятельности вуза, включая соблюдение государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых актов и требований к обеспечению качества.

Принимая во внимание решение Аккредитационного совета и пункт 4.37 «Правил аккредитации образовательных учреждений», утвержденных Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 167 от 28 сентября 2010 года, Министерство науки и образования предусмотренные законодательством процедуры по приостановке образовательной деятельности вуза.

В связи с этим, учитывая характер и масштаб выявленных нарушений, их влияние на основные сферы деятельности вуза, а также отсутствие веских доказательств возможности их устранения в короткие сроки, в соответствии с Законом АР «О лицензиях и разрешениях» в уполномоченный орган была направлена соответствующая просьба о рассмотрении вопроса о приостановлении или аннулировании лицензии, выданной учебному заведению.

Министерство экономики Азербайджанской Республики Распоряжением № 92 от 30 июля 2026 года аннулировало лицензию № EL-358/2018 от 11 сентября 2018 года, выданную Бакинскому женскому университету.

С учетом изложенного и руководствуясь пунктом 4.37 «Правил аккредитации образовательных учреждений», Министерство науки и образования обеспечит перевод студентов Бакинского женского университета в другие высшие учебные заведения по их специальностям для обеспечения непрерывности обучения и защиты их прав на образование.

Министерство науки и образования еще раз подчеркивает, что главная цель процесса аккредитации - обеспечение качества высшего образования, защита прав студентов и организация деятельности вузов в соответствии с требованиями законодательства.